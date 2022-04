Webinarium CEDUR pt. „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie”, 28 kwietnia 2022 roku

Webinarium skierowane jest do seniorów, aby zwiększyć świadomość tej grupy społecznej w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, zwłaszcza oszustw na urządzeniach mobilnych.

Seminarium on-line pt. „Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu CEDUR oraz we współpracy z Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego i z Komendą Główną Policji. Jest to pierwsze webinarium z cyklu spotkań dla seniorów zaplanowane na 2022 rok.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku (w godz. 10:00-13:00). Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.



Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 27 kwietnia 2022 roku.



Udział w webinarium jest bezpłatny.



Jednocześnie informujemy, że następne webinaria skierowane do seniorów zaplanowano do realizacji na koniec I półrocza 2022 r. oraz na II półrocze 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się z Harmonogramem seminariów szkoleniowych CEDUR 2022.