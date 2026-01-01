Seminaria CEDUR

Webinarium CEDUR „Manipulacja instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych – informacje ważne dla inwestora”, 15 kwietnia 2025 roku

Data aktualizacji: 14 maja 2026

Dla kogo
Webinarium było skierowane do indywidualnych uczestników rynku finansowego, w tym do inwestorów.

Cel
Celem webinarium było przybliżenie zagadnień dotyczących aspektów prawnych związanych z manipulacją oraz ujawnianiem i wykorzystywaniem informacji poufnych, wskazanie źródeł i sygnałów o tego typu naruszeniach oraz sposobu ich procedowania w UKNF.

Harmonogram
15 kwietnia 2025 roku od 10:00 do 15:15.

Opłaty
Udział w webinarium był bezpłatny.

Organizator
Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Do pobrania

  • Program CEDUR 15-04-2025

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  • Grafika CEDUR 15-04-2025

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