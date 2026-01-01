Webinarium CEDUR „Manipulacja instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych – informacje ważne dla inwestora”, 15 kwietnia 2025 roku
Data aktualizacji: 14 maja 2026
Dla kogo Webinarium było skierowane do indywidualnych uczestników rynku finansowego, w tym do inwestorów.
Cel Celem webinarium było przybliżenie zagadnień dotyczących aspektów prawnych związanych z manipulacją oraz ujawnianiem i wykorzystywaniem informacji poufnych, wskazanie źródeł i sygnałów o tego typu naruszeniach oraz sposobu ich procedowania w UKNF.
Harmonogram
15 kwietnia 2025 roku od 10:00 do 15:15.
Opłaty Udział w webinarium był bezpłatny.
Organizator Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.